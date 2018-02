Conty : mobilisation des parents contre la fermeture d'une classe

mobilisation parents d'élèves contre fermeture de classe à Conty

© Photo Jérôme Jean

© Phot Jérôme Jean

© Photo Jérôme Jean

Entre 80 et 100 parents d'élèves ont occupé des classes de l'école maternelle et primaire Germain Alix pour manifester leur mécontentement contre la suppression d'une classe pour la rentrée 2018/2019. Ils ont expliqué aux jeunes élèves pourquoi ils se mobilisent.Selon les parents d'élèves, il y aurait plus d'élèves dans la commune pour la rentrée. Actuellement, le quota est de 280 élèves, mais les enfants de 13 villages vont fréquenter l'école de Conty ce qui fait selon les calculs des parents d'élèves 316 élèves, ce qui représente 24,3 élèves par classe, on est donc au-dessus du seuil pour une fermeture qui est de 22 élèves, explique Cécile une déléguée des parents d'élèves.Une délégation va être reçue par l'inspecteur d'Académie cet après-midi à 15h00. Et selon le résultat de l'entrevue, la mobilisation et l'occupation de l'école se poursuivront jeudi et vendredi.