Convention Citoyenne pour le Climat : Barbara Pompili annonce la création d'un parc naturel régional en Picardie

Ce lundi 27 juillet se tenait à l'Elysée à Paris, le conseil de défense écologique. Il devait aborder les premières mesures issues de la Convention Citoyenne pour le Climat. L'ancienne députée de la Somme, Barbara Pompili, désormais ministre de la Transition écologique, a annoncé la liste des mesures concrètes issues de la Convention Citoyenne pour le Climat que le gouvernement mettra en œuvre par voie de décret Parmi elles, l'annonce de la création d'un parc naturel régional (PNR) dans la baie de Somme-Picardie maritime. Cette mesure s'inscrit dans l'objectif du gouvernement d'atteindre 30% du territoire français protégé d'ici 2022.En réalité, cette annonce ne vient que concrétiser un projet lancé il y a plus de trente ans et déjà validé par le président de la République le 12 février dernier "Ce n'est pas un scoop", lance Philippe Caruette, ornithologue et responsable pédagogique du suivi naturaliste du parc du Marquenterre. On parlait déjà de ce projet quand j'étais en Terminale", s'amuse-t-il."C'est surtout un label, reconnu au sein même du territoire national, qui permet un développement en harmonie avec la nature", détaille l'ornithologue. Un parc naturel régional est un territoire qui a choisi de se développer en mettant en valeur et en protégeant son patrimoine naturel et culturel. "Un PNR ce n'est pas une réserve naturelle ou un site classé. Ce label ne permet pas au territoire d'y interdire la chasse, la construction ou l'utilisation des sols. C'est la réglementation courante en matière de protection de la nature qui s'y applique".Sur le site internet de la baie de Somme des 3 Vallées, le syndicat mixte créé pour soutenir le projet, l'objectif est clairement affiché : "protéger l’intégrité de nos richesses naturelles, promouvoir nos savoir-faire et notre héritage culturel, et surtout assurer le développement économique et social de nos 137 communes".Le PNR s'étend de Mers-les-bains à Fort-Mahon sur la côte et s'enfonce au-délà d'Abbeville à l'intérieur des terres.

"Le PNR c'est un moyen de vivre et de travailler ensemble. C'est un outil de développement du territoire", explique Phillipe Caruette. Cette reconnaissance vient récompenser le travail fait depuis plus de trente ans, par les syndicats mixtes pour mettre en valeur le territoire tout en respectant l'environnement.Baie de Somme-Picardie maritime deviendra ainsi le cinquième PNR de la région Hauts-de-France.