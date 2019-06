Corbie va vibrer au son des cornemuses le dimanche 3 juillet

Dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la bataille de la Somme, 100 musiciens sont invités à Corbie pour jouer de la cornemuse. Durant le conflit de la Première Guerre mondiale, les pipers écossais étaient les premiers à sortir des tranchées pour donner de l'ardeur aux combattants. Neaucoup d'entre eux sont morts sur les champs de bataille. Des Pipe Band de différentes nationalités (Allemagne, Angleterre, Ecosse, France) seront présents dans la ville samarienne le dimanche 3 juillet à 11 heures Place de la République.



L'ensemble de ces formations participera à différentes cérémonies aux mémoriaux de Villers-Bretonneux, de Le Hamel et au monument aux morts de Corbie.



Programme :

A 10h45 : une délégation de pipers de nationalité britannique, allemande et française jouera devant le monument aux morts et leurs trois drapeaux.

A 11h : L’ensemble des Pipe Band formera un Mass Band de 100 musiciens et se produira en concert sur la place de la République à Corbie