Coronavirus : dans la Somme, deux drones et deux hélicoptères de la gendarmerie font respecter le confinement

© gendarmerie de la Somme

Ils survolent les plages de la côte picarde depuis mercredi, depuis qu'il est interdit de se promener sur le bord de mer. Deux drones de la gendarmerie de la Somme sont utilisés pour faire respecter le confinement.Ils ne sont pas équipés de porte-voix et n'interpellent donc pas directement les contrevenants. Ils permettent aux forces de l'ordre d'avoir une vue d'ensemble des lieux surveillés et d'ainsi cibler les patrouilles chargées des contrôles. Pour le moment déployés sur le littoral, ils pourront être envoyés dans les terres.En complément de ces drones, la gendarmerie de la Somme utilise deux hélicoptères. L'un d'eux est équipé d'un haut-parleur et d'une sirène. En volant à basse altitude, il peut ainsi rappeler directement les contrevenants à l'ordre.Dès le début de la semaine prochaine, ce dispositif de surveillance sera renforcé par la Garde républicaine : plusieurs militaires et leur chevaux viendront sur la côte picarde faire respecter les mesures de confinement.