Coronavirus : de jeunes agriculteurs de la baie de Somme remercient les soignants à leur manière

Autorisations et précautions au préalable

Des bottes de paille en forme de soignant et une grande bâche avec un message "Merci à vous." Depuis le bord de la route, la structure ne passe pas inaperçue et c'était le but !Six jeunes agriculteurs du canton de Ault, Saint-Valéry-sur-Somme et Gamaches se sont mobilisés pour adresser un message original de soutien au personnel soignant, mais aussi aux personnes qui travaillent durant la crise sanitaire liée au coronavirus. "Nous aussi on continue de travailler, mais ce sont eux qui sont en première ligne et on voulait vraiment les remercier", confie Emile Hénocque, l'un des initiateurs.Les agriculteurs se sont retrouvés le soir après le travail pour tout préparer. "La bâche était prête déjà jeudi soir, il ne restait plus que le vendredi pour tout installer", indique Emile Hénocque, qui avait pris soin de demander les autorisations nécessaires aux gendarmes.La structure a été installée à Saint-Valéry-sur-Somme dans le champ d'un ami agriculteur en prenant toute les précautions. "Il fallait que l'on ne soit pas plus de six et que l'on respecte les gestes barrières et les distances entre nous, en 1h30/2h la structure était montée, cela ne nous a pas pris beaucoup de temps", détaille-t-il.Une structure qui rappellera celles réalisées par les jeunes agriculteurs de la Somme lors des éditions de Plaine en fête. L'événement ouvert au public qui met en lumière le travail des agriculteurs a dû être reporté cette année pour cause de Covid-19. "C'est vrai que c'est un évènement important pour nous, cela permet au grand public de montrer ce que l'on fait tous les jours, mais aujourd'hui il y a d'autres priorités", affirme Emile Hénocque. Les jeunes agriculteurs de la Somme donnent ainsi rendez-vous l'année prochaine, le 5 septembre 2021.