Coronavirus : une partie des masques achetés par la France à la Chine sera entreposée dans la Somme

"Ah bon? Je ne suis pas du tout au courant, s'étonne au téléphone Colette Finet, la maire de Longueau dans la Somme. Vous me l'apprenez. Personne ne m'en a parlé : ni la préfecture ni la police".C'est pourtant dans cette commune de la banlieue d'Amiens qu'une partie des masques achetés par la France à la Chine va être stockée.Santé publique France y possède un entrepôt, où ils seront conservés avant d'être distribués aux professionnels qui en ont besoin.Samedi 28 mars, la Direction générale de la santé a révélé à France Info que La France avait commandé un milliard de masques à la Chine pour lutter contre la propogation du coronavirus. 74 millions de ces masques sont de type FFP2.Tous seront d'abord acheminés dans les villes chinoises de Shenzhen et de Shangai. Ils seront livrés en France grâce à un pont aérien entre les deux pays auquel participe Air France. 56 allers-retours seront nécessaires pour transporter la totalité des masques. Chaque vol ramènera en France plus de 18 millions de masques en 48h à raison de 4 vols par semaine.Une fois arrivés sur le sol français, ces masques seront répartis dans les 4 entrepôts que Santé publique France possède sur le territoire, dont l'un se situe à Longueau. Nul doute qu'il fera l'objet d'une surveillance renforcée de la part des forces de l'ordre pour éviter les vols.