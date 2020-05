Coronavirus : Patrick Simon, le maire de Villers-Bretonneux, est décédé

C’est avec une immense tristesse que je viens d’apprendre le décès de Patrick Simon, maire de Villers-Bretonneux, un grand ami de l’Australie et un géant dans les relations bilatérales 🇦🇺 🇫🇷. Toutes mes pensées à vous, Mme Simon, à votre famille et vos proches. pic.twitter.com/fZJU5TfBFb — Brendan Berne (@AusAmbFR) May 13, 2020

La triste nouvelle a été annoncée par la famille ce mercredi soir. Après des semaines de combat contre le coronavirus en service de réanimation, où il avait été admis le 24 mars, le maire de Villers-Bretonneux dans la Somme est décédé, à l'âge de 64 ans. Son état s'était aggravé au début du mois de mai.Sur la page Facebook de la Ville, de nombreux commentaires lui rendent déjà hommage, le décrivant comme "un grand homme", "une belle âme". Parmi les internautes qui ont envoyé leurs condoléances à la famille, on compte de nombreux Australiens, et pour cause : il était l'une des figures de l'amitié franco-australienne.L'ambassadeur d'Australie en France Brendan Berne, qui prenait chaque jour de ses nouvelles pendant son séjour à l'hôpital, lui a également rendu hommage sur Twitter, le décrivant comme "un grand amie de l'Australie et un géant dans les relations bilatérales" entre l'Australie et la France.Maire de la commune depuis 2008, il était à nouveau candidat à sa succession.