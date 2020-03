Coronavirus : la Transbaie n'aura pas lieu le 26 avril en baie de Somme

La Transbaie n'aura pas lieu le 26 Avril. Depuis l’allocution du président, tout s’accélère.…Mais on ne lâche rien.🤜💪Nous sommes sur le pont pour travailler au report de la course. La date la plus cohérente est le 6 Septembre 2020. Plus d'infos à venir😘😘 pic.twitter.com/IdAwHvEqrj