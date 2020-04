Coronavirus : trois collèges de la Somme transformés en drives fermiers

Comment commander ?

Pour les commandes le 10 avril

Soutenir les producteurs locaux

Après la réalisation de cartes virtuelles pour géolocaliser les producteurs locaux en Picardie , de nouvelles initiatives fleurissent pour soutenir la filière agricole en période de crise sanitaire.Le département, la chambre d’agriculture ainsi que l’association des maires de la Somme se sont associés pour ouvrir des drives fermiers dans trois établissements scolaires de Péronne (collège Béranger), Amiens (collège Jean-Marc Laurent) et Abbeville (collège Millevoye). "Ces établissements sont facilement accessibles sur le territoire et disposent d’une grande surface de stockage et de frigos, explique Eloïse Devred, attachée de presse au département de la Somme. Vu leur localisation, cela permet à un maximum de personnes d’en profiter sans avoir à trop se déplacer".Dès le mardi 14 avril, une plateforme en ligne permettra aux intéressés de commander leurs paniers 48 heures à l’avance. Parmi les produits locaux disponibles : fruits, légumes, lentilles, jus de fruits ou encore laitages. Le client sera ensuite invité à retirer sa commande devant le collège de son choix les mardis ou vendredis de 15 heures à 17 heures."Une fois sur place, pas besoin de sortir de la voiture. Les volontaires qui gèrent le drive rangent directement la panier dans votre coffre pour limiter les contacts", précise Eloïse Devred.La plateforme en ligne sera finalisée d’ici la semaine prochaine. En attendant, les personnes qui souhaitent passer commande pour le vendredi 10 avril peuvent dès à présent remplir ce formulaire pour réserver un panier standard. Ce dernier, d’une valeur de 20 euros, sera composé de carottes, poireaux, pommes de terre, pommes, yaourts, œufs et fromage de chèvre. Exceptionnellement pour cette première commande, le paiement se fera par chèque ou espèces lors du retrait.Trois jours avant l’ouverture des drives, au moins 150 paniers ont déjà été réservés. Avec cette initiative, les acteurs politiques et économiques du département souhaite soutenir la filière agricole : "Avant on achetait des denrées alimentaires pour les collèges, mais on ne peut plus le faire, regrette-t-on au département. Aujourd’hui, on doit à tout prix faire travailler ces producteurs locaux. C’est une manière de compenser leur perte et de permettre aux gens de manger des bons produits. C’est gagnant-gagnant".Prochainement, un quatrième collège pourrait se transformer en drive à Amiens Nord. Ce dispositif permettrait notamment de compenser la fermeture du marché dominical, très populaire dans le quartier.