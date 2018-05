© Département de la Somme

Le mardi 22 mai, des orages ont frappé notre département. Plusieurs communes et routes du département ont été touchées par des inondations et coulées de boue. Trois routes départementales sont actuellement fermées à la circulation. Des déviations locales sont mises en place.- la RD53 à hauteur de Grandcourt- la RD163 à hauteur de Irles- la RD74 à hauteur de PysLa RD124 entre Arquèves et Touttencourt a été réouverte à la circulation.