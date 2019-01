Coupe de France : pour Longueau, “pas de regret à avoir”

« La tête haute, quoi qu’il arrive. » Les consignes données dans les vestiaires par l’entraîneurauront été respectées. Dimanche, le rêve de Coupe de France de l’ ESC Longueau a pris fin aux portes des 16de finales. Le match nul après les prolongations (0-0) s’est soldé aux tirs aux buts. Les deux premières tentatives, manquées, des Picards leur auront coûté cher après le quatrième tir réussi de leurs adversaires.« Le penalty, c’est la loterie, souligne, attaquant. Ça n’a pas tourné en notre faveur, c’est dommage. Après, on n’a pas à rougir. On sort quand même avec les honneurs, malgré tout. » Même sentiment chez son homologue: « On a été au bout de nous-même. Pour moi, on a fait le travail. C’est frustrant de sortir comme ça. »Trois divisions les séparaient de Vitré, qui évolue en National 2. Malgré la différence de niveau, Longueau a montré de belles choses. Manquait la concrétisation. « Sur le peu d’occasions qu’on a eues, on aurait pu faire mieux, admetle gardien. On savait ce qui nous attendait. On savait que si on en avait une ou deux, il fallait les mettre et on ne l’a pas fait. »La défaite ne voile pas la satisfaction d’être parvenu à ce stade de la compétition. « Je suis très fier d’être leur entraîneur, très fier de ce qu’ils ont fait aujourd’hui, réagit. Les valeurs qu’on a mises sur le terrain aujourd’hui, la solidarité, l’entraide, sont nos valeurs depuis le début de la saison. Il n’y a pas de regret à avoir. » Les Samariens peuvent à présent se concentrer sur leur objectif de la saison : la remontée en championnat de Régionale 1.