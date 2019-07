Un couple de Péronne condamné à 6 mois de prison pour violence et séquestration sur ses enfants

C’est la jeune fille de 19 ans qui a donné l’alerte le 8 mars 2016. Hospitalisée à Saint-Quentin, elle avait expliqué au corps médical être régulièrement enfermée par ses parents dans un cagibi de la maison familiale de Péronne lorsque son poids ne convenait pas à sa mère ou qu’elle avait de mauvais résultats scolaires.



Selon l’instruction, elle y a été enfermée pour la première fois en janvier 2015 à la suite de mauvais résultats en première année de médecine. Les actes de séquestrations se sont ensuite répétés à plusieurs reprises notamment de juillet à septembre 2015 pour que la jeune fille puisse "étudier jour et nuit". La porte était fermée à clé et elle ne pouvait sortir qu’avec l’accord de ses parents.

Des centaines de coups de ceinture

Cet été là, la jeune femme avait tenté de sortir et avait alors reçu 200 coups de ceinture, puis 200 autres coups pour avoir fini l'assiette de son petit frère et 200 coups supplémentaires pour avoir bu un panaché. En leur absence, les parents avaient demandé à son frère de veiller à ce que son poids ne dépasse pas les 50 kilos, sous peine de l’enfermer dans le placard.



Placés en garde à vue, les parents ont reconnu la majorité des faits. Le père, médecin biologiste, a assuré que c'était sa femme qui lui ordonnait de frapper ses enfants, faisant état de son "obsession" pour le poids de sa fille.



Les parents étaient également poursuivis pour violence sur leurs deux autres enfants. Le 4 juillet 2019, ils ont été condamnés à 12 mois de prison dont 6 avec sursis par le tribunal correctionnel d’Amiens.