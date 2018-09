Crash d'ULM à l'aérodrome d'Eu-Mers-Le-Tréport : un homme gravement blessé

Il a fait une chute de 10 ou 15 mètres, selon les pompiers. Vers 11h50 ce mardi, un ULM s'est écrasé sur l'aérodrome d'Eu - Mers - Le-Tréport, alors qu'il était en train de décoller.



Par chance, le planeur n'a pas pris feu. Le pilote, âgé d'une cinquantaine d'années, n'a pas non plus eu besoin d'être désincarcéré. Il est tout de même gravement blessé.



Un crash au décollage, "c'est très très rare, affirme un membre de l'aéro-club. En une trentaine d'années ici, on n'a jamais vu ça." Il attend des explications, d'autant que le pilote est expérimenté, "breveté depuis des années".



A 12h30, la victime était en cours de prise en charge par le SMUR et une ambulance des pompiers de Seine-Maritime.