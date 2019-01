La crèche de Pont-Rémy au bord du gouffre financier, pourrait fermer

Une course contre la montre s'engage pour maintenir la crèche

Une crèche basée sur la pédagogie Montessori

À Pont-Rémy, la crèche "Les Petits Pa'a Pont" fonctionne bien. Une cinquantaine de familles y sont inscrites. L'établissement privé compte six salariés et une vingtaine de berceaux.Mais l'association Arc en Ciel qui gère la structure,. Elle a dû investir 720 000 euros pour réhabiliter le rez-de-chaussée de l'ancienne Prévoyance Saint-Frères en vue d'accueillir les enfants. À cela s'ajoute le prix de travaux supplémentaires engagés pour pouvoir démarrer son activité en louant le premier étage. Au fil des chantiers, le budget a rapidement été dépassé. Les prêts bancaires se sont accumulés jusqu'au point de non retour où le Crédit coopératif leur a coupé les vivres.En juin dernier, l'association a été placée en redressement judiciaire pour six mois. La liquidation judiciaire a été demandée pour le 24 janvier.L'association veut rester confiante. Selon elle, des personnes se seraient prononcées pour une reprise, à condition qu'on leur laisse le temps d'étudier le dossier.Familles et mairie se mobilisent également. Le conseil municipal pourrait faire une proposition de reprise sur le foncier."Les Petits Pa'a Pont" accueille des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans révolus porteurs de handicap ou non.Les éducatrices sont formées à la méthode Maria Montessori . Un concept qui met l'enfant au contact de tous les savoirs humains. Il développe l'éveil artistique, l'éveil écologique et l'éveil linguistique.