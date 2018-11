Le Crotoy : le centre équestre la Cavalcade accueille les cavaliers en situation de handicap

Le centre équestre la cavalcade de Le Crotoy

L'accueil des handicaps est une priorité depuis 10 ans au centre équestre La Cavalcade de Le Crotoy , dans la Somme. Aurélie Berger, cogérante est diplômée du Brevet Fédéral d'Equihand. Elle peut donc encadrer des handicapés moteurs, mentaux et sensoriels. Avec Rebecca, son associée, elles sont totalement convaincuesDepuis longtemps, elles souhaitaient acheter un élévateur pour mettre les cavaliers en selle. Malheureusement, elles ne pouvaient pas investir 4 000 euros dans cet achat. C'est le Comité Régional d'équitation qui leur a proposé de l'installer. Il reste propriétaire de ce lève-personne mais le met à disposition des cavaliers du centre équestre. Il n'en existe que 2 dans le département de la Somme.L'élévateur rend encore plus accessible l'équitation aux personnes handicapées : monter sur le cheval se fait en toute sécurité et de façon moins fatigante pour tout le monde. Le lève-personne fait peu de bruit et les chevaux n'ont aucun mal à s'y habituer.Chaque semaine, ce centre permet à une vingtaine de personnes handicapées de pratiquer l'équitation.