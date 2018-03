Le Crotoy rend hommage à un pilote de chasse polonais de la Seconde Guerre mondiale

Jusqu'en 2017, la commune du Crotoy n'imaginait pas qu'un héros reposait dans une tombe inconnue au carré militaire de son cimetière. Les restes du lieutenant Tadeusz Stabrowski ont été formellement identifiés, après avoir subi des tests génétiques en 2017.Le lieutenant Tadeusz Stabrowski était pilote de chasse des armées polonaises et britanniques de la Seconde Guerre mondiale. Né le 11 mars 1917, il n'avait que 26 ans lorsque son avion fut abattu. Son corps a été retrouvé le 12 avril 1943, dans la baie de Somme, à hauteur de la Maye / Voie de Rue, selon les registres de l'état-civil de la commune. C'est au cimetière du Crotoy qu'il a été inhumé en avril 1943.Pour donner son nom à la tombe jusqu'alors inconnue, et afin de lui rendre hommage, l'Ambassade de Pologne organise une cérémonie ce 11 mars 2018, date anniversaire du lieutenant Stabrowski et ce, en présence de sa famille, qui vient du Canada. Le pilote était papa d'un petit garçon âgé de 6 mois lorsque son avion fut abattu. Celui-ci est père de trois garçons qui vivent aux Etats-Unis. Ensemble, ils participent à la cérémonie.