Le Crotoy : rien ne va plus entre la mairie et certains de ses administrés

Plusieurs points de désaccord sont énoncés dans cette pétition

Le « Bien Vivre Ensemble », revendiqué par la Mairie, est mis à mal par la mainmise de la Direction Générale des Services sur l’ensemble des dossiers.

Nous, citoyens, déplorons une approche rigide et administrative, conduisant à des blocages, voire à des contentieux inutiles et coûteux. Nous nous élevons contre cette dérive à l'opposé d'une écoute et d'une aide.

longe-côte (manifestation au Crotoy)

Rien ne va plus entre certains Crotellois et leur mairie. En effet, un collectif vient de lancer une pétition sur change.org, il pointe du doigt la mairie, et déplore une dégradation des relations entre cette dernière et ses administrés. La pétition a déjà récolté plus de 1 400 signatures.Voilà ce qu'on peut lire dans cette pétition. Le collectif énonce plusieurs points de divergence entre lui et la mairie, la maison médicale, qui est à la charge de la commune, la politique d'urbanisme, les mauvaises relations avec les autres administrations, le contentieux avec le club nautique de la baie de Somme, les activités de loisirs et bien d'autres différents qui oppose ce collectif de Crotellois à la mairie.Illustration de cette tension qui monte entre la mairie et ses administrés, une manifestation d'une centaine d'adeptes de longe-côte dans les rues du Crotoy le samedi 10 novembre pour défendre l'avenir de leur club qui est selon eux menacé.