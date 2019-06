La cueillette de la salicorne en Baie de Somme a commencé elle se termine le 13 septembre 2019

La cueillette de la salicorne est autorisée par arrêté préfectoral en Baie de Somme du 3 juin au 13 septembre 2019. Appelée également l'épinard des mers, cette plante sauvage aime les marais salés. Si les espaces réservés aux pêcheurs à pieds professionnels sont interdits, le reste du domaine est laissé aux public. La récolte des salicornes, n’est autorisée qu’entre le lever et le coucher du soleil.La quantité est limitée à 500 grammes, par personne et par jour. La cueillette doit se faire avec un couteau.Sacher que la récolte est abondante, selon les années. La salicorne n'aime pas les hivers doux et les forts coéfficients de marées. Des facteurs qui ne favorisent pas la germination.A noter que la récolte de la salicorne est fermée pour de département du Pas-de-Calais.Lire cette étude sur l'impact de la Transbaie sur l'écosystème de la Baie de SommeComment consommer la salicorne ?Les pousses tendres de salicornes peuvent être consommées en légumes, cuites comme des haricots, ou dans une salade. Elles sont le plus couramment utilisées en condiments, préparées dans le vinaigre comme les cornichons. La salicorne est riche en minéraux et en vitamines.