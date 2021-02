Dans la Somme, le Secours populaire lance un appel aux dons pour financer l'ouverture de nouvelles antennes

Face à la hausse du nombre de bénéficiaires, le Secours populaire lance un appel aux dons pour financer son fonctionnement et son projet d'extension dans l'Est de la Somme. Sept antennes existent déjà dans le département.

En pleine période de crise sanitaire, faute de pouvoir organiser des actions, le Secours populaire lance un appel aux dons pour pouvoir financer son projet d'extension dans l'Est de la Somme. "Il y a des zones où l'on n'est pas présent aujourd'hui, il faut donc que l'on trouve les moyens nécessaires pour financer des locaux et du matériel spécifique", indique Joël Barbier, secrétaire général du Secours populaire de la Somme.

Sept antennes existent déjà dans le département, mais ce n'est pas suffisant. "On a vraiment besoin d'ouvrir de nouvelles antennes, il faut que l'on se rapproche des familles en difficultés", confie-t-il.

Une hausse de 15% des bénéficiaires

En cette période de crise sanitaire, l'association a constaté une hausse de 15% des demandeurs à Amiens et Abbeville. Parmi eux notamment, beaucoup d'étudiants. "Il y a des nouveaux venus envoyés par des organismes sociaux, des personnes qui viennent aussi spontanément ou celles qui ne revenaient plus depuis un certain temps et qui se présentent une nouvelle fois car elles n'ont plus de travail", détaille Joël Barbier.

A contrario certains bénéficiaires, notamment les personnes âgées, se sont abstenus de se rendre dans les locaux à cause de la crise sanitaire. "Au plus fort de la crise, on s'était déplacés pour déposer des colis, mais en ce moment vu la situation dans la Somme cela devient de plus en plus compliqué. Ce n'est pas évident pour les bénévoles non plus", souligne le secrétaire général de l'association. D'où la nécessité de créer de nouvelles antennes de proximité.

Pour soutenir le Secours populaire, il est possible de faire un don en ligne ou directement auprès des antennes locales. Au niveau national, une tombola solidaire avec de prestigieux lots est également organisée. À gagner : un maillot dédicacé de l'équipe de France de football ou encore un concert privé en visio. Le tirage au sort aura lieu le 26 mars 2021.