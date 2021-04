Dans la Somme, les idées originales d'un petit cinéma de campagne pour maintenir le lien avec ses fidèles

«Ce n’est pas parce que le cinéma est fermé que l’on a arrêté de travailler», sur un ton enthousiaste, Jean Ponchon nous distille les nouveautés à venir au cinéma Pax de Quend. «Bientôt il y aura un nouvel écran, on fait aussi pas mal de changements pour se prémunir des risques sanitaires à la réouverture». Cette réouverture, le président de l’association Arts et loisirs de Quend l’attend avec impatience. Tout comme les 4 autres personnes (2 salariés et 2 bénévoles) qui l’accompagnent depuis 2010 pour faire vivre cette salle associative d’un peu plus de 200 places .

Devenir l’une des stars de la première séance

En temps normal, le cinéma Pax propose une programmation variée avec 4 séances par jour. Un vrai rendez-vous pour les fidèles spectateurs. «On a l’habitude de dire que l’on est un cinéma effervescent, ajoute Jean Ponchon, alors on a décidé d’écrire un courriel chaque semaine aux spectateurs pour garder un lien». Ainsi, l’équipe propose chaque semaine des films à regarder chez soi, ou encore une série de jeux concours. Celui du moment consiste pour les spectateurs confinés, à réaliser un dessin ou un film sur un thème imposé. Au choix : les Princesses, Harry Potter, Astérix, ou encore Toy Story.

© Alicia Jauregui

Toutes les réalisations auront la chance d’être diffusées sur grand écran lors de la soirée de réouverture du cinéma avant la projection du film de 20h40. Déjà à l’occasion des dernières vacances, un couple de grands-parents avait réalisé un film sur le thème de la chasse à la baleine avec leur petit-fils. Une réalisation “fait-maison” digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Ils sera mis à l'honneur avec d'autres réalisations lors de la prochaine séance au cinéma.

durée de la vidéo: 03 min 19 Chasse à la baleine pour le cinéma le Pax à Quend (Somme)

Quel sera le premier film ?

Reste une interrogation, quel film sera projeté le soir de la réouverture ? Quand on l’interroge, Jean Ponchon botte en touche : «Pour l’instant c’est impossible de le dire. Les distributeurs ont entre 200 et 300 films en stocks. Il y a aussi ceux qui sont sortis la semaine de la fermeture et que l’on a diffusé que pendant quelques jours». Réponse espérée sur le grand écran du Pax pour le début du mois de juin, quand la reprise ne sera plus du cinéma !