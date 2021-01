À Dargnies dans la Somme, la cantine et la garderie fermées après la découverte de plusieurs cas de Covid-19

Le maire de la commune de Dargnies dans la Somme a décidé de fermer la cantine et la garderie après la découverte de plusieurs cas de Covid-19 chez les enfants et un membre du personnel. L'école a été évacuée pour être désinfectée, ainsi que la mairie où d'autres cas ont été détectés.

Mercredi 13 janvier, Benoît Ozenne, le maire (SE) de la commune de Dargnies dans la Somme a demandé de procéder à la désinfection de l'école et des locaux municipaux.

La veille, il avait déjà décidé de fermer la cantine et la garderie après la découverte de plusieurs cas de Covid-19 chez les élèves et une employée de la restauration scolaire. "Je suis conscient que cette décision va générer des désagréments pour les parents qui travaillent mais il est évident que la plus sage des décisions est de fermer pour quelques jours ces deux services le temps de procéder à une désinfection des locaux et du mobilier et de préserver nos chères têtes blondes", a-t-il annoncé sur la page Facebook de la commune.

Le protocole sanitaire pourtant respecté selon le maire

Jusqu'ici, le protocole sanitaire avait été respecté dans l'établissement scolaire assure le maire. "Nous avons mis du personnel supplémentaire afin d'éviter que les enfants soient mélangés à la sortie des classes pour rejoindre les services de garderie et de cantine. Deux accompagnateurs vont les chercher puisque le groupe scolaire est coupé en deux, détaille Benoît Ozenne. On a utilisé la salle des fêtes parce que la cantine était trop petite pour pouvoir respecter le protocole. Chaque enfant a sa chaise identifiée, tous les jours ils ont la même place. Et malgré tout, le Covid semble s'être invité au sein de la cantine."

Après la désinfection des locaux, l'objectif est de rouvrir les services au plus vite. "Quasiment la totalité du personnel encadrant étant touché, il est pour l'instant difficile de faire fonctionner ces deux services", indique le maire de la commune. L'école, quant à elle, devrait rouvrir dès jeudi.

Cinq cas positifs parmi le personnel municipal

Face à cette recrudescence du virus, l'élu a décidé de faire tester l'ensemble du personnel municipal. Au total, sur les 13 employés, 5 s'avèrent être positifs.

Ce cluster à Dargnies n'est pas une surprise. Le taux d'incidence dans le Vimeu a fortement augmenté ces derniers jours. Il est de 2 à 4 fois supérieur à celui du département selon le dernier point réalisé par l'agence régionale de santé mardi 12 janvier. Dans la Somme, le taux d'incidence est passé de 148,8 le 31 décembre 2020 à 226,9 le 8 janvier 2021.