Decayeux : WN fabriquera des voitures électriques sur l'ancien site de Whirlpool

C'est lors de l'enregistrement de la prochaine émission Dimanche en politique, vendredi 19 janvier, que l'industriel Nicolas Decayeux a annoncé la nouvelle : son entreprise WN (W pour Whirlpool et N comme Nicolas) va fabriquer des voitures électriques.L'industriel annonce avoir été en discussion ces quatre derniers mois avec l'entreprise nordiste Segma, qui développe des utilitaires thermiques. "J'ai demandé à son PDG de réaliser pour WN des voitures électriques", a déclaré l'industriel.Cette nouvelle laisser augurer de bonnes perspectives pour l'emploi, même si le PDG de WN n'en n'a pas dit davantage.WN est une jeune holding qui a été créée spécialement pour la reprise du site Whirlpool à Amiens, annoncé par M. Decayeux en septembre dernier. D'après le plan de reprise proposé par l'industriel, les 290 emplois seront sauvés etLe projet prévoit la reconversion de l'activité sur deux axes : lapour la distribution alimentaire et médicale d'une part, et la création d'undans le secteur de l'aménagement urbain.La production de sèche-linges basée à Amiens doit définitivement cesser en juin 2018 après la délocalisation des activités à Lodz, en Pologne.