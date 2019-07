Déception pour Jérémy Stravius et ses coéquipiers en finale du 4 x 100 mètres

Occasion manquée

C'était un espoir annoncé de médaille et une première finale attendue du public français. Pourtant, ce dimanche 21 juillet, l'équipe de France n'est pas parvenue à faire la différence sur le relais 4 x 100 mètres nage libre. Elle accroche une décevante huitième place dans une discipline où l'hexagone a longtemps faisait encore, il y a peu, figure d'excellence, à plus de quatre secondes des leaders américains, suivis de la Russie et de l'Australie.Capitaine à 31 ans de l'équipe de France, Jérémy Stravius, abbevillois de naissance, avait pourtant a cœur de réussir cette épreuve en compagnie de ses coéquipiers Clément Mignon, Mehdy Metella et Tom Paco Pedroni. Les quatre Français ont commencé par réaliser le septième temps des qualifications et se donner ainsi le droit de rêver d'une première médaille à Gwangju, en Corée du sud.Malheureusement, l'occasion est manquée pour cette année, mais la journée n'est pas totalement perdue : Marie Wattel s'est qualifiée pour la finale du 100 mètres papillon qui se disputera demain. Pour Jérémy Stravius non plus, la compétition n'est pas terminée. Il s'élancera - si tout va bien - dimanche 28 juillet pour la finale du 50 mètres dos.Le Picard compte déjà plusieurs médailles d'or à son actif en 4 x 100 mètres nage libre, dont deux aux championnats du monde de Barcelone en 2013 et de Kazan en 2015 et une aux jeux olympiques de Londres en 2012. Nageur polyvalent, il est également le premier Français à avoir décroché l'or dans la discipline du 100 mètres dos.