Déconfinement : les gendarmes de la Somme mobilisés pour distribuer les masques

Ce matin, 3 camions de la gendarmerie ont réparti les masques chirurgicaux commandés par Hauts-de-France dans 33 brigades, au plus près des maires et de leurs communes, pour assurer une mise en place la plus rapide possible auprès de chaque samarien. — Gendarmerie de la Somme, May 11, 2020

Avant d'être répartis dans les 33 brigades à travers la Somme, les masques ont été stockés à Amiens. / © Gendarmerie de la Somme

2, 8 millions de masques à acheminer depuis la région lilloise jusqu'aux communes de la Somme, cela demande une sacrée logistique ! Après avoir recensé les besoins de chaque commune, la CCI, le conseil départemental, l'association des maires de la Somme et la gendarmerie se sont mis d'accord pour que cette tâche incombe à la gendarmerie, sous l'égide de la préfecture.Ces masques, en tissus ou chirurgicaux, ont été commandés par le Département, la Région et l'État et sont destinés aux Samariens et aux personnels des insitutions étatiques.Dans un premier temps acheminés à Amiens dans trois camions appartenant à la gendarmerie, ils ont ensuite été répartis sur 33 brigades à travers les département, pour être remis aux élus qui organisent la distribution dans leur commune.Un million de masques ont déjà été remis aux élus ce week-end pour pouvoir être distribués dés ce lundi. Le reste sera acheminé dans les jours à venir.