Déconfinement : le plus long chemin de planches d'Europe et ses célèbres cabines de plage de retour à Cayeux-sur-Mer

Sur la plage de Cayeux-sur-Mer, une vingtaine d'agents de la mairie s'affairent à la construction des cabines de plage sous la pluie. "On a commencé à monter les cabines le 5 juin, raconte Jean-Claude Desanglois, responsable logistique et technique de l'opération. Mais on a été obligés de tout arrêter à 9h30 à cause du vent".

Avec ce petit contretemps, le montage des célèbres cabines de plage de Cayeux-sur-mer ne sera finalement terminé que le 10 juin au soir. Ce qui ne change rien au calendrier. Les cabines municipales seront bien disponibles à la location le 15 juin. "On doit faire vite, rajoute-t-il. On fait en une semaine, ce qu'on fait habituellement en deux". Mercredi, les cabines ont été acheminées jusqu'à la plage de Cayeux-sur-mer. Les dernières sont arrivées le 11 juin.

Répartis en trois équipes de sept personnes, les agents de la mairie mettent 30 minutes pour monter chacune de ces quelques 200 petites maisons de bois. Sans clou, ni vis, chaque morceau s'emboite les uns dans les autres.

Un symbole de la ville

Chaque été, à partir du mois de mai, des milliers de touristes convergent vers Cayeux-sur-mer, station balnéaire située au sud de la baie de Somme, réputée pour ses cabines de plage. Cette année, face à l'épidémie de Covid-19 et le confinement, leur installation a été retardée.

Ces petites maisons en bois sont un véritable symbole de la ville. "C'est un héritage de la tradition balnéaire de la Belle Époque. Ça permet d'habiller le chemin de planche le long du littoral", explique Matthieu Blin, directeur général de la ville de Cayeux.

15 000 habitants en été à Cayeux-sur-mer

Il y a quelques jours, l'espoir de voir se monter ces cabines de plage relevait encore de l'utopie. Mais depuis le 2 juin et les annonces du Premier ministre Edouard Philippe, le ciel s'est éclairci. "C'était très important pour nous de pouvoir rouvrir les cabines de plage cet été, explique le maire de la ville Jean-Paul Lecomte. Déjà d'un point de vue financier, on a besoin de louer ses cabines pour faire des rentrées d'argents".

La mairie loue 169 cabines de plages municipales en été / © SMBS

Le maire assure même que le prix des locations est revu à la baisse pour cet été particulier. Une manière d'attirer encore plus de monde sur les plages de Cayeux-sur-mer. "Les cabines, c'est l'épine dorsale de la ville. En saison estivale, on compte 15 000 habitants, contre 2500 en hiver", ajoute-t-il.

Reprendre ses habitudes

À partir du 15 juin, la vie normale va reprendre sur la plage de Cayeux-sur-Mer. "Les cabines, c'est un véritable art de vivre", s'enthousiasme Eulalie Steens, créatrice de l'association des cabines du chemin de planches. "C'est un lieu de rencontre. On peut y diner, recevoir des amis. C'est une petite maison de 4m2 au bord de la plage", explique-t-elle.

Amandine est une habituée des cabines de plage de Cayeux. Elle y va chaque année depuis 4 ans, accompagnée de sa fille et son fils. Pour elle, impossible de passer à côté de ces vacances au bord de la mer : "Je continuerai à faire comme d'habitude. En respectant les gestes barrières", assure-t-elle. "Si on respecte les gestes barrières et les mesures de distanciation, ce n'est pas pire que d'aller au supermarché", renchérit Eulalie.

Si les cabines municipales, louées par la ville seront ouvertes le 15 juin, les cabines privées peuvent s'installer depuis le 10 juin. Les particuliers ont 10 jours pour monter leur cabine. L'été peut enfin commencer à Cayeux-sur-mer.