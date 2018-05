A la découverte des plantes importées pendant la guerre à Doullens

© Aaron Carlson via Flickr

© Joshua Mayer via Flickr

Elles sont arrivées d’Amérique du Nord, d’Australie ou même du Caucase, au Sud de la Russie. Des plantes ramenées par les troupes françaises, alliées ou ennemies pendant le conflit 14/18.Elles sont présentées depuis hier, samedi 26 mai, à la citadelle de Doullens (Somme) à l’occasion de la 31ème édition de la fête de la plante. Le Ratibida pinnata (Missouri, Etats-Unis), le Sisyrinchium montanum (Canada) ou encore le Chenopodium pumilio (Australie) sont arrivés dans le Nord par le fourrage des chevaux armés, les vêtements ou les bagages des soldats ou par les trains. Les destructions d’hommes ont fait éclore les premières plantes, mais pour certaines il a fallu attendre plusieurs décennies pour les voir apparaitre dans le paysage picard.Après l’exposition consacrée à ces plantes, il est possible de rencontrer les 80 exposants venus du Nord et du Lot et de découvrir les murs végétaux agencés par Patrick Blanc il y a plus de 20 ans.Le samedi 26 mai, plus de 2700 personnes se sont rendus à cette fête des plantes.Jusqu’à 19h30 à la Citadelle de Doullens, côte d’Amiens, 80600 Doullens6€, gratuit pour les moins de 15 ans.Parking et restauration sur place.