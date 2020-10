Démissions massives au conseil d'administration de l'association de Valloires, dans la Somme

Ce jeudi 1er octobre, neuf membres sur quinze du conseil d'administration de l'association Valloires ont démissionné de leurs fonctions. La structure gère plusieurs services sociaux et médico-sociaux auprès d'enfants, jeunes adultes et personnes âgées.

Un petit séisme dans la gestion de l' association de Valloires , à Argoules : neuf des quinze membres du conseil d'administration de la structure ont démissionné, ce jeudi 1er octobre. Parmi eux, le président du conseil, François Duclercq. En cause : des divergences sur le projet pour les années à venir.L'association de Valloires, fondée en 1922, assure la gestion d'une Maison d'enfants à caractère social (MECS), un Institut Thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) et un Service d'aide au maintien à domicile (SAMAD). Des services sociaux et médico-sociaux dont la gérance lui avait été retirée en juin 2019.Après avoir connu des difficultés dans sa gestion financière et la prise en charge des personnes qu'elle accueillait, la structure avait en effet été placée sous la tutelle provisoire d'un administrateur indépendant, la fondation Hopale , par le département, le préfet de la Somme, ainsi que l'Agence régionale de santé (ARS).