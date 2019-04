Le département de la Somme attribue une aide pour l'installation d'un kit bio éthanol sur les véhicules

Une aide sous conditions de ressources

Le bioéthanol est un biocarburant produit, à partir de céréales ou de betteraves à sucre, il est destiné aux moteurs essence. Produit en Europe, c'est le biocarburant le plus utilisé au monde. Ce carburant est moins cher et moins polluant.Les Samariens qui souhaitent passer au bio éthanol, peuvent bénéficier de l'aide du département. 20% du coût d'installation pour un kit bio éthanol sont couverts par le département, mais dans la limite d'un plafond qui est fixé à 150 euros. Cette aide complète celles qui existent au niveau régional. C'est plus de 50 % du coût d'installation qui peut être financé.Mais pour prétendre à cette aide départementale, le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 28 800 € par an pour une personne seule et 57 600 € pour un ménage composé de deux personnes.Les véhicules éligibles sont les véhicules essence d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 10 chevaux fiscaux, de plus de 2 ans et de moins de 18 ans.Pour accéder aux aides départementale et régionale, un seul dossier est à déposer, sur le site de la Région Hauts-de-France.