Le département de la Somme labellisé “Terre de Jeux 2024”

Bonne nouvelle : le Département de la @Somme_fr est officiellement labellisé #Terredejeux2024 et s’engage pour les Jeux #Olympiques et #Paralympiques de @Paris2024. Saisissons cette opportunité pour développer les pratiques sportives des #samariens. pic.twitter.com/bFeYpsej7v — Laurent SOMON (@SOMONLaurent) January 13, 2020

35 nouveaux départements labellisés aujourd'hui #TerredeJeux2024



Désormais, la moitié des départements 🇫🇷 sont engagés et mobilisés pour partager l'énergie des Jeux de @Paris2024 dans leurs territoires 👍 pic.twitter.com/o0hUfmgPYA — Paris 2024 (@Paris2024) January 13, 2020

La délégation australienne pourrait poser ses valises dans la Somme

Depuis ce 13 janvier, le département de la Somme fait partie de l'aventure Olympique ! Le département de la Somme vient d'être labellisé Terre de Jeux 2024, après la signature d'une convention entre Laurent Somon, président du Conseil Départemental de la Somme et Tony Estanguet, président du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.Ce lundi 13 janvier, 35 départements se sont vus attribuer le label "Terre de Jeux 2024". La Somme est l'unique département des Hauts-de-France à obtenir ce label. "Ça représente l'engagement des collectivités à l'approche d'un évennement planétaire pour promouvoir la pratique du sport. C'est un véritable engagement du département", explique Laurent Somon. Durant les quatre années qui nous séparent des JO de Paris 2024, "le département accompagnera des manifestations sportives" rajoute-t-il.Le département espère profiter de l'organisation des Jeux Olympiques en France, en 2024, pour développer la pratique sportive de ses habitants. L'ambition de ce label est de "mettre le sport dans le quotidien des Français", comme on peut le lire sur la plaquette de présentation . "A partir de cet événement majeur et de cette médiatisation, on veut montrer toutes les vertues du sport. Le but est de promouvoir le sport pour tous, notamment pour les handicapés, avec les Jeux paralympiques" détaille Laurent Somon. Il ajoute : "Pendant ces quatre années, on va pouvoir motiver les jeunes à la pratique du sport, dans les écoles". De quoi faire naître l'espoir de voir un jeune athlète samarien participer à la plus grande compétition du monde !Ce label ouvre aussi la porte à l'éventuel accueil de centre de préparation aux JO pour les athlètes du monde entier. Le président du Conseil départemental de la Somme a déjà une idée d'un potentiel candidat : "On pense à accueillir la délégation australienne. Du fait des liens qui unissent notre département avec ce pays ".