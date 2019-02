Le Département de la Somme va sortir 400 000 euros pour les communes touchées par les inondations de mai-juin 2018

Les communes reconnues en état de catastrophe naturelle pour les inondations de mai-juin 2018 vont bénéficier d'un fonds d'aide du Département de 400 000 euros.Les arrêtés interministériels des 9 et 23 juillet 2018 puis des 4 et 22 octobre 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont concerné 49 communes de la Somme. Le fonds permettra de financer les travaux de voirie ou d'infrastructures non couverts par les assurances, à hauteur de 25 % de l'assiette éligible hors taxes.Ce fonds a également permis d'accompagner la commune de Saint-Valery-sur-Somme confrontée à de fortes précipitations en février 2018 (restauration de la berge située en rive droite du port de plaisance).