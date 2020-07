La députée de la Somme Barbara Pompili nommée ministre de la Transition écologique

EN DIRECT | Annonce de la composition du gouvernement : https://t.co/CcBTS0ofLF — Élysée (@Elysee) July 6, 2020

Secrétaire d'État chargée de la biodiversité en 2016

LREM et écologiste

Le nouveau Premier ministre, Jean Castex a annoncé la composition de son gouvernement ce lundi 6 juillet. Parmi les ministres désignés, Barbara Pompili occupera le poste de ministre de la Transition écologique.La députée de la deuxième circonscription de la Somme avait déjà été pressentie en 2018 pour remplacer l'ex-ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot . Elle avait été aussi pressentie pour la présidence de l'Assemblée nationale la même année.À quelques jours de l'annonce du remaniement, Barbara Pompili préférait rester prudente : "En général cela se décide toujours au dernier moment. La question ce n'est pas d'être prête ou pas prête, quand on vous confie une responsabilité, bien sûr qu'il faut la prendre mais seulement si vous avez les moyens d'agir, sinon cela ne vaut pas la peine", nous confiait-elle.Écologiste depuis ses débuts en politique, la native du Pas-de-Calais est élue députée de la deuxième circonscription de la Somme en 2012 sous l’étiquette Europe Écologie Les Verts (EELV) avec le soutien du Parti Socialiste. Elle sera co-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale avec François de Rugy.Quatre ans plus tard, après une ascension rapide, Barbara Pompili entre au gouvernement et devient secrétaire d'État chargée de la biodiversité sous François Hollande.En 2017, elle est la première des ministres à annoncer son soutien à Emmanuel Macron , alors candidat à l'élection présidentielle. La même année, c'est sous l'étiquette En Marche qu'elle est réélue députée de la deuxième circonscription de la Somme . Elle préside également la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale.Même si elle a quitté Europe Écologie Les Verts en 2015, son nom reste associé à l'écologie. C'est ce qui lui vaut parfois des désaccords avec sa majorité. Elle a ainsi voté en faveur de l'interdiction du glyphosate et critiquait régulièrement les choix du gouvernement.Malgré tout, elle reste LREM. Récemment, elle est à l'initiative d'un nouveau courant social et écologiste au sein du parti . L'association nommée "En commun" réunit 46 députés du groupe La République En Marche.