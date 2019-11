Deux auteurs picards partent sur les traces de Tolkien, soldat durant la bataille de la Somme

Soldat dans la Somme en 1916

Croiser réalité et fiction

© FTV/J.Arrignon

Manuscrits et documents originaux à la BNF

Comment la guerre des tranchées a influencé le romancier dans son oeuvre ? C'est la question que se sont posée deux auteurs amiénois, Emmanuel Beaudry et Corentin Lecorsier, à propos de JRR Tolkien.Jeune officier, John Ronald Reuel Tolkien participe à la bataille de la Somme. Il sait les conditions ignobles de vie des soldats dans les tranchées. Il sait la mort, le sang, le feu, le froid. Tolkien ne sera pas blessé dans les combats mais vaincu par un simple pou. Ce pou lui transmet la fièvre des tranchées. Tolkien est rapatrié en novembre 1916. Après la Guerre, il reprend sa vie d'écrivain et de professeur à Oxford.Il ne racontera jamais ce qu'il a vécu dans la Somme. Du moins, pas directement. Mais tous les spécialistes s'accordent pour dire que cette expérience a influencé son oeuvre. Et pour en retrouver les traces, Emmanuel Beaudry et Corentin Lecorsier se sont replongés dans les romans de Tolkien.Des dragons métalliques qui rappellent les premiers chars d'assaut utilisés dans la Somme . Une Terre du Milieu qui semble sortie du chaos de la guerre des tranchées. Frodon marchant sur des cadavres et des squelettes, comme les combattants de la Grande Guerre l'ont fait. "Ce qui est intéressant, c'est de croiser la réalité et la fiction pour faire comprendre comment telle expérience a pu donner tel passage dans l'oeuvre de l'auteur", explique Emmanuel."Il y a notre touche aussi, précise Corentin Lecorsier. En s'appropriant l'oeuvre et la façon dont on traite le récit, on n'est jamais vraiment objectif".De cette relecture de l'oeuvre de l'écrivain britannique est née la BD JRR Tolkien et la bataille de la Somme. Une parution qui fait écho à l'exposition Tolkien, voyage en terre du millieu : depuis le 22 octobre, la Bibliothèque Nationale à Paris expose de nombreux manuscrits et dessins originaux de JRR. Tolkien . Une première en France qui dure jusqu'au 16 février prochain.Avant la guerre, Tolkien n'a écrit que des poèmes. Et c'est à son retour des tranchées qu'il s'attelle à la rédaction de son oeuvre. En 1916, il commence à écrire Le Silmarillion, qui ne sera publié qu'en 1937, après le succès du Hobbit.L'auteur du Seigneur des anneaux restera traumatisé par son expérience sur les champs de bataille. Il n'est jamais revenu dans la Somme.