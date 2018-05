Deux morts sur la route à Saint-Gratien

Une moto et un véhicule type 4x4 se sont percutés à un croisement sur la D919 à Saint-Gratien dans la Somme vers 19h vendredi soir. Le bilan fait état de deux morts : le pilote de la moto, âgé de 32 ans, et le conducteur de la voiture, âgé lui de 69 ans.



A l'arrière de la moto voyageait une adolescente de 13 ans et demi. Elle a été transportée dans un état d'urgence absolu au CHU d'Amiens. 3 équipes médicales du Samu ont été mobilisées.



Quelques heures plus tard, toujours dans la Somme, un autre motard a été secouru dans un état grave par le pompiers : il avait chuté avec son engin sur la route qui traverse le bois d'Hébécourt, probablement en voulant éviter un animal.