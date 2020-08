Deux personnes isolées par la marée à Saint-Valery-sur-Somme, secourus par des plaisanciers

Un hélicoptère de la Marine nationale mobilisé

Secourus par des plaisanciers

Prendre ses précautions

[#Opération] Deux personnes isolées par la marée secourues dans le secteur de Saint-Valéry-sur-Somme (80) sous la coordination du #CROSS Gris Nez avec le concours de l'🚁Dauphin de la @MarineNationale et les pompiers du @sdis80➡️https://t.co/68z2nAgy7d pic.twitter.com/jhBC7JkkR7 — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) August 9, 2020

Ils sont restés près d'une heure, sur un banc de sable, piégés par les eaux. Il est 15 heures, dimanche 9 août, quand les secours sont prévenus par des témoins de la présence de deux personnes, isolées par la marée dans le secteurs des prés-salés à Saint-Valery-sur-Somme.Prévenu par le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) de la Somme, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), déploie les grands moyens pour venir en aide aux sinistrés. Un hélicoptère Dauphin de la Marine nationale stationné au Touquet, ainsi qu'un semi-rigide des pompiers du SDIS 80 sont engagés sur l'opération de sauvetage. Une vingtaine de personne est mobilisée.Mais les secours sont devancés par des plaisanciers qui récupèrent les deux personnes isolées aux alentours de 16 heures. Ils sont rapatriés au port de Saint-Valéry-sur-Somme où ils sont pris en charge par les pompiers.A l'occasion de cet incident, la préfecture maritime rappelle l'importance de prendre ses précautions lors des balades en bord de mer et sur l'estran (partie du littoral périodiquement recouverte par la marée). En premier lieu, ils demandent de s'informer sur l'horaire des marées. Mais aussi de s'équiper de moyens de communication et d'avoir préalablement informé un tiers de son excursion. Il est également demandé de conserver en permanence un repère visuel et un point de repli sur la terre ferme, et de se méfier de la brume et du brouillard. Enfin, la préfecture recommande aux personnes qui ont un doute, ou qui ne connaissent pas les lieux, de ne pas s'aventurer sur l'estran.Si vous êtes témoin ou victime d'un événement en mer, la préfecture rappelle d'alerter les secours par téléphone au 196, ou par VHF sur la canal 16.