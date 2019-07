Deux personnes prises au piège par la marée en Baie de Somme

Deux personnes se sont engagées pour une promenade dans la Baie de Somme, une balade qui aurait pu tourner au drame. En effet, ils ont été piégés par la montée des eaux. Fort, heureusement, les services de secours du Cross Griz-Nez sont intervenus à temps et leur ont porté secours. Ils ont engagé un hélicoptère Dauphin de la Marine nationale et le semi-rigide des pompiers du SDIS 80. L'embarcation des secours du Crotoy est arrivée la première sur place et les deux personnes ont été prises en charge in extremis. L'une d'elles ne savait pas nager et elle a paniqué avec la montée rapide des eaux.Voici quelques conseils pour des promenades en toute sécurité en Baie de Somme. S'informer sur les coefficients de marée et les conditions météorologiques . S'équiper d'un moyen de communication. Conserver en permanence un repère visuel et un point de repli sur la terre ferme. Se méfier de la brume et du brouillard et surtout ne pas oublier que la Baie de Somme est réputée dangereuse.Si vous êtes victime ou témoin, vous devez composer le 196.