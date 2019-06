Un dimanche à toute vapeur dans la Haute Somme

Pour marquer le coup en début de saison, l'association du petit train de la Haute-Somme organise son festival le dimanche de la Pentecôte.À cette occasion, les locomotives sont de sortie. Trois d'entre elles ont été mises en chauffe tôt ce matin. Le premier train est parti à 11h, comme prévu, avec des wagons au complet.Une récompense pour les bénévoles qui ont passé l'hiver à retaper les machines."Quand on fait roulert le train et quand on conduit la locomotive, c'est notre récompense se réjouit David Blondin, membre de l'Association Picarde pour la Préservation et l'Entretien des Véhicules Anciens , on passe beaucoup plus d'heures à faire l'entretien et à rénover le matériel qu'à se faire plaisir".En plus des trains de voyageurs, des convois composés de véhicules de la Grande Guerre circuleront sur les voies.