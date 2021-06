Direct. Départementales 2021 dans la Somme : découvrez les résultats du premier tour

Les électeurs ont été appelés à aller voter ce dimanche 20 juin 2021. Découvrez les candidats qui arrivent en tête de ce premier tour dans le département de la Somme.

Contrairement à l'Aisne, où le RN y est bien implanté, et à l'Oise où la droite reste forte, la Somme fonctionne encore sur une alternance gauche/droite classique qui ne sera pas forcément aussi évidente lors de ces élections départementales.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Départementales 2021 : ligne TGV, tourisme, très haut débit, transport fluvial...5 choses à savoir sur la Somme

Dans le canton de Roye, le binôme du Rassemblement National est en tête au premier tour avec 32,65% des suffrages suivi de près par les candidats socialistes qui obtiennent 32,58% des voix. De quoi rappeler les résultats au premier tour de 2015, où seulement 160 voix départageaient les listes FN et PS. Au deuxième tour, le PS avait été élu avec 36,52% des voix. La liste DVD obtient quant à elle 27,47% des voix. Le taux d'abstention dans le canton est de 64,48%.

Dans le canton d'Abbeville-1, la liste La France Insoumise/Divers gauche récolte 30,47% des suffrages tandis que la liste de droite (LR/DVD) du vice-président du conseil sortant Stéphane Decayeux et de Carole Bizet obtient 24,84% des voix. La division de la droite n'aura pas profité au binôme Michel Gayet et Lydie Noël (LR/UDI) qui est battu de peu avec 24,17% des suffrages. Le taux d'absention atteint les 64,81%.

La liste du président sortant Stéphane Haussoulier et de la vice-président Sabrina Holleville Milhat (DVD/LR) est en tête dans le canton d'Abbeville-2. En 2015, le FN était arrivé en tête au premier tour (31,09%). Cette année, la liste Rassemblement national fait moins bien avec 26,30% des voix. La liste Divers gauche est quant à elle battue avec 24,51% des voix. Le taux de participation dans le canton est de seulement 37,55% contre 54,42% en 2015.

Un taux de participation à la baisse

Le taux de participation à midi était de 12,33%, contre 19,01% en 2015, et de 28,55% à 17h contre 43,58% aux dernières élections. En 2015, le taux de participation définitif était de 53,53% au premier tour.

#Elections2021 Le 1er tour des élections régionales et départementales a lieu ce dimanche 20 juin 2021.

Le taux de participation à 17h00 pour le département de la Somme est de : 28,55%.

A la même heure en 2015, il était de 52,98% pour la Somme pic.twitter.com/G8Rnpd3njI — Préfet de la Somme (@Prefet80) June 20, 2021

Le FN en tête au premier tour en 2015

En 2015, le Front national arrivait en tête du premier tour avec 34,23% des suffrages, devant l'UMP (30,65%) et le PS (37,87%). Les électeurs ont placé le FN en premier dans 12 des 23 cantons du département.

Finalement, à l'issue du second tour, le parti de Marine le Pen ne décroche qu'un seul canton, celui de Corbie, et donc seulement 2 sièges dans l'assemblée départementale. La droite gagne 13 cantons et la gauche 9.

L'alternance historique au conseil départemental de la Somme est encore une fois respectée : après une majorité de gauche sous la présidence de Christian Manable, le Département repasse à droite. Laurent Somon (LR) est élu président jusqu'en 2020, date à laquelle il est élu sénateur de la Somme et quitte son mandat départemental en vertu de la loi sur le non-cumul des mandats. Il est remplacé par l'actuel président, étiqueté Divers droite, Stéphane Haussoulier.

Le président sortant est candidat dans le canton d’Abbeville-2 avec Sabrina Holleville-Milhat. La majorité sortante se re-présente donc, à moitié renouvelée, mais toujours sous la bannière Unis pour la Somme. Des candidats de droite et du centre sont présents dans 21 des 23 cantons.