VOIR ou REVOIR les arrivées de la Transbaie 2018

Certains étaient là pour faire une performance et battre un record personnel. D'autres, juste pour le plaisir de courir dans un endroit aussi magnifique que la Baie de Somme. Par équipe ou seul, près de 6.500 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée à St-Valery-sur-Somme. C'est le Kenyan Stephen Ogari qui remporte la 30ème édition de la Transbaie en un peu plus d'1h01 . C'est la deuxième fois qu'il gagne cette course.Cette année encore, France 3 Picardie y a placé une caméra. Vous pourrez ainsi suivrele chrono de tous les coureurs, professionnels ou amateurs. Bravo à tous les participants de cette Transbaie 2018 plus compliquée que d'habitude !