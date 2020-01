Somme : le garçon de 13 ans recherché près d'Abbeville a été retrouvé à Boulogne-sur-Mer

Mise à jour

Un appel à témoin

Mathéo a été retrouvé sain et sauf par les gendarmes en fin d'après-midi ce 5 janvier. Il se trouvait au domicile de sa mère à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Pour le moment, les gendarmes de la Somme ne confirment pas la thèse de la fugue.Un appel à témoin a été diffusé par les gendarmes de la Somme, ce dimanche 5 janvier, concernant la disparition inquiétante d'un jeune garçon originaire du Vimeu.Âgé de 13 ans, Mathéo n'a plus donné signe de vie depuis la veille, en début d'après-midi. Il est parti au guidon de sa trottinette argentée de son domicile familial de Woincourt, entre Abbeville et Le Tréport, vers 13h30.Il était vêtu d'un sweat à capuche gris orné d'une tête de mort, de baskets et d'un jogging noir. Il possède des cheveux courts et brun et serait de "corpulence normale" selon les gendarmes.►Si vous disposez de renseignements concernant cette disparition, d'éléments susceptibles de faire avancer les recherches, veuillez contacter la gendarmerie de Friville-Escarbotin au 03 22 61 63 17 ou composez le 17.