Djibril Cissé, invité de marque de “l'Opération 1000 enfants” à Roye

© France 3 Picardie

© France 3 Picardie

Ce week-end des 8 et 9 juin se déroule la fête des jeunes au stade Coël à Roye, dans la Somme. À cette occasion, l'US Roye-Noyon organise un grand tournoi de foot, intitulé " Opération 1000 enfants ", âgés de 5 à 16 ans.Pour marquer l'événement, un ancien Bleu a répondu présent. L'ex-attaquant auxerrois, Djibril Cissé. Le Marseillais est venu encourager les jeunes participants de ce tournoi de foot géant et s'est volontiers prêté au jeu des selfies et séances d'autographes.L'Opération 1000 enfants aligne près de 120 équipes venues de 23 clubs, essentiellement picards.La journée de dimanche sera dédiée à un tournoi de féminines U16 avec six équipes, de 18 équipes U13 et 8 équipes U15 garçons.