Domart-en-Ponthieu : le maire a appris la fermeture de son collège sur France 3 Picardie

Mercredi 13 juin, le Conseil départemental de la Somme annonçait son intention de fermer 3 collèges à partir de la rentrée 2019 : Guy Mareschal à Amiens et les établissements de Feuquières-en-Vimeu et de Domart-en-Ponthieu. Stupeur et colère chez les élus locaux.