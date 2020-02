“Don du sang gastronome” : à Abbeville, l'Établissement français du sang met les petits plats dans les grands

Les établissements de santé sont en demande constante de don du sang pour soigner les malades et faire de la recherche. Si c'est devenu une habitude pour beaucoup de Français, tout est bon pour en attirer encore plus. Et l'hiver est toujours une période critique pour les stocks de produits sanguins : entre les vacances de Noël et les épidémies de grippe, les réserves s'amenuisent aux mois de décembre et de janvier.

Allier l'utile à l'agréable

C'est pour cette raison que chaque année depuis 11 ans, l'Établissement français du sang (EFS) et l'association la Table ronde organisent un "don du sang gastronome" à Abbeville. "C'est samedi matin, les gens qui sont actifs la semaine peuvent venir, et il y a un attrait gustatif, puisque des chefs sont venus préparer de bons petits plats !", explique Ludovic Godet, organisateur de l'événement. Plats salés, produits de la mer, desserts : un menu complet attendait les donneurs pour les récompenser. "Ils repartent tous avec un grand sourire !" Découvrir et rencontrer L'occasion également de découvrir les chefs locaux et les produits du terroir, et de se rencontrer. "Tous les ans, les producteurs et les chefs sont volontaires, parce que c'est une bonne action pour tout le monde. (...) On vient d'origines différentes, d'univers différents, cette action est fédératrice pour nous, comme pour la communauté abbevilloise", s'enthousiasme l'organisateur.



L'objectif de 100 donneurs sur la matinée a été atteint haut la main.