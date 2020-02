DOSSIER SPORT. À la rencontre de Claire Dewaste, espoir du kayak français

Claire Dewaste n'a que 16 ans et déjà un bel avenir qui l'attend. À 16 ans, elle est déjà championne de France, et elle a décroché le bronze aux derniers championnats du monde. Originaire de Saint-Valéry-sur-Somme, elle est pensionnaire du Centre sportif de Normandie (CSN), à Caen, où s'entrainent avec elle une douzaine d'autres espoirs du kayak français. C'est ce qui lui permet d'allier ses 12h d'entrainement minimum par semaine, et sa scolarité - elle est en classe de première.Au CSN, elle bénéficie d'un emploi du temps aménagé, d'un accompagnement scolaire, et d'un suivi de sa santé. Grâce à ce dispositif, elle peut se fixer des objectifs toujours plus haut. En ce moment, elle a en tête d'intégrer l'équipe de France junior d'Ocean Tour avec son coéquipier Marin Lanné. Ils visent ensemble les championnats d'Europe en mixte, et pourquoi pas les Mondiaux.Décrite comme "combative" mais "explosive" par son entraîneur, Claire doit encore travailler pour atteindre ses buts. Mais ses résultats déjà impressionnants laissent à penser qu'elle a la détermination nécessaire pour y parvenir.