Double infanticide dans la Somme : la mère jugée irresponsable pour l'assassinat de ses jumeaux

Nathalie F, mise en cause dans l'assassinat de ses jumeaux de 13 ans et la tentative sur son aîné de 15 ans, en novembre 2020, ne sera pas jugée. Elle a été reconnue irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique. Lors de l'audience en septembre, elle avait indiqué aux juges que ce n'était pas elle, mais "l'autre" qui avait tué ses enfants.

Le volet judiciaire est clos. Nathalie F. ne sera jamais jugée. Ce matin, la chambre de l'instruction du tribunal d'Amiens a rendu son arrêt : s'il existe des charges suffisantes pour conclure que Nathalie F. a bien donné la mort à ses fils jumeaux, Erik et Thomas, la quadragénaire est reconnue irresponsable pénalement. Son discernement étant aboli, cette nuit-là, en raison de troubles psychiques et neuropsychologiques.

"La Cour n'a fait qu'appliquer la loi, avance l'avocat de Nathalie F., Me Thomas Louette au sortir de l'audience, c’est la suite logique des choses. On a eu deux expertises dans ce dossier, elles ont été unanimes dans leurs conclusions : le discernement de ma cliente était aboli. À partir de ce moment, on ne pouvait pas la garder en détention."

Un double infanticide

Au lendemain du samedi 14 novembre 2020, les gendarmes découvrent, dans un pavillon du lotissement de la rue Jacques-Prévert à Poulainville, les corps sans vie de Erik et Thomas, jumeaux de 13 ans.

Leur mère, qui venait de récupérer la garde de ses enfants après une semaine passée chez leur père, dont elle était divorcée, avait donné l'alerte en se rendant chez des voisins. Elle indique avoir donné à ses fils des médicaments "à base d'opium". Des cachets qui lui avaient été prescrits dans le cadre de son traitement. Nathalie avait été victime d'un cancer du genou en 2013.

L'aîné de la fratrie, alors âgé de 15 ans, qui a vomi les substances ingurgitées et refusé d'avaler les autres cachets que lui présentait sa mère, a survécu à la tentative d'assassinat de Nathalie F.

"Ce n'est pas moi, c'est l'autre"

Au cours de la procédure, la mère de famille indiquait que ce n'était pas elle qui avait tué ses enfants mais "l'autre". Elle indique de cette autre "s'est servie de ses mains pour donner les médicaments aux enfants". Un geste qu'elle explique par la crainte d'une "attaque terroriste", précisant qu'elle entendait "des bruits de guerre, des bruits de tirs", cette nuit 14 novembre.

Les experts ont diagnostiqué une "psychose brève" causé par son état dépressif. Nathalie F. souffrait de dépression depuis 2016. La justice a demandé l'hospitalisation d'office de la mère de famille dans un établissement psychiatrique. "Il faut savoir que ma cliente est encore malade, elle a encore du mal à se rendre compte des choses, précise son avocat Me Louette, je pense qu’elle a encore du mal à assimiler que ce soit elle, mère de ses enfants, qui ait pu commettre ce drame."

Par ailleurs, Nathalie F. a, pendant une durée de 10 ans, interdiction d'entrer en contact avec son fils aîné et le père de ses enfants, et de se rendre à Poulainville, où se trouve le domicile familial. Exception faite des lundis, où Nathalie F. pourra se rendre au cimetière de la commune pour se recueillir sur la tombe de ses deux fils.