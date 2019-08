Douze salariés du centre de tri postal de Roye confinés après la découverte d'une “poudre blanche” suspecte

Des hommes en combinaisons hermétiques ont fait leur apparition aux abords du centre de tri postal de Roye (Somme), ce 17 août. Vers 12h20, les salariés du site ont aperçu une traînée de poudre suspecte sur le tapis roulant d'une machine située dans le hall 2.



Aussitôt, pompiers et gendarmes sont prévenus : dans le pire des cas, la poudre pourrait se révéler être aussi nocive que le bacille du charbon (communément appelé "anthrax"), une arme bactériologique connue pour avoir été volontairement glissée dans des courriers aux États-Unis dans les années 2000 dans le but de nuire à certaines personnalités.

Des salariés en quarantaine Parmis les pompiers sont intervenus la cellule NRBC qui, comme leur nom l'indique, sont des spécialistes des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Ces derniers ont réalisé une analyse de la poudre trouvée dans le hall, munis des fameuses combinaisons mais aussi de masques et de détecteurs. Par précaution, la douzaine de salariés présents ont dû rester à l'intérieur du bâtiment pour éviter une quelconque contamination.



Vers 16 heures, la préfecture de la Somme assure que "tout risque nucléaire, biologique et toxique de guerre est écarté." Les salariés pourraient rentrer chez eux dans la fin de journée si les analyses concernant la poudre la considèrent comme sans danger. Sept d'entre eux auraient été incommodés par des maux de gorge et des irritations.