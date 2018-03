L'édition 2018 du Grand Prix de la Somme suspendue

C'est une décision conjointe entre le Conseil départemental de la Somme et son partenaire PSP... Dans un communiqué publié ce mercredi, le département annonce que le Grand Prix de la Somme 2018 n'aura pas lieu... cette année.



Report à 2019 En cause, le passage et l'arrivée d'une étape du Tour de France le 14 juillet prochain dans la Somme. "Cette décision a été prise d'un commun accord afin de concentrer tous les moyens nécessaires pour faire de cette étape une belle fête du cyclisme", annonce le département dans son communiqué.



Une information confirmée par Hubert Louvet, président du Grand Prix de la Somme. "La décision a fait l'objet d'un consensus des deux parties. À partir du moment où nous avions la certitude que l'épreuve n'était pas annulée purement et simplement, nous avons accepté", commente le président du Tour.



Quel programme ?

Le programme risque d'être légèrement modifié. "La formule sera peut-être changée. Le kilométrage sera certainement moins important, le parcours en boucle et non en ligne. Nous aimerions aussi associer à l'épreuve les élites féminines nationales. Elles partiraient avec une heure d'avance."



Le calendrier n'est pas connu. Les dates dépendront du calendrier internationale de l'Union du cyclisme.



Créé en 1986, le Grand Prix de la Somme s'est d'abord appelé Tour de la Somme. D'abord épreuve amateur, la course cycliste s'est ouverte aux professionnels en 1999, transformant l'épreuve en courses par étapes. En 2013, elle a intégré la Coupe de France de cyclisme sur route en reprenant la forme d'une course d'un jour.





