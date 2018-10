Randonnée : votez pour le GR 800 au fil de la Somme au jeu “Mon GR préféré”

Huit sentiers de Grande Randonnée (GR) ont été sélectionnés pour le concours du GR préféré des Français. Parmi eux le GR 800 au fil de la Somme, il va de Fonsomme à Saint-Valery-sur-Somme en passant par Ham, Péronne, Corbie,Amiens, Picquigny, Abbeville.



C'est la deuxième édition du GR préféré des Français, en 2018, c'est le GR 34, le sentier des douaniers dans sa partie finistérienne qui a raflait la première place du podium et le titre de GR préféré des Français.



Les votes sont ouverts à partir du 1er novembre et jusqu'au 22 novembre (1 vote par jour et par participant), vous pourrez voter sur monGR.fr pour élire le GR 800 « GR préféré des français ».