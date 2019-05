Elisa et Max, deux Bestjobers et bloggeurs de voyage influents, partent à la découverte de la Baie de Somme

Tour 2019, de Andorre à la Baie de Somme

Dans le top 10 des influenceurs de blogs de voyage en France, Elisa Detrez et Max Coquard, font une halte en Baie de Somme dans leur Van Markus dans le cadre de leur #UnTourenFrance. Leur aventure a commencé lorsque Elisa a remporté le Best Job in the World en Australie en 2013. Durant 6 mois, la jeune femme a parcourru l'Australie afin de promouvoir la faune et la flore du continent australien sur les réseaux sociaux.Avec son compagnon Max, ils ont réalisé un premier tour de France en 2018, avec pour objectif de rechercher des trésors naturels, des lieux visités et de bonnes adresses. Tout au long de leur parcours, leurs photos et leurs vidéos seront partager avec leur communauté sur les réseaux sociaux et leur blog . Elisa et Max sont suivis par 150 000 personnes et leur blog reçoit 150 000 visites par mois.Les deux globetrotteurs parcourrent le monde et la France depuis plusieurs années. Le couple est parti de Andorre, 4 000 km avec 5 destinations, L'Eure et Loir, la Somme, Andorre, le Vaucluse et Aix les Bains. Leur périple va se terminer en Baie de Somme, trois mois de route dans leur Van Markus aménagé pour ce tour de France 2019. Au programme dans la Baie de Somme: bivouac en henson au cœur du Marquenterre, découverte du parc du Marquenterre au lever du soleil, sortie en pirogue à la rencontre des phoques, hébergements insolites au Bruit de l’eau.