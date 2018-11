Élisez votre sportif samarien de l'année !

est partenaire des, un événement organisé parqui met à l'honneur les sportifs et les bénévoles de la Somme.7 prix (prix arbitrage, prix du mouvement sportif, Sport scolaire, Sport de nature, Sport et handicap, Sport et solidarités, coup de chapeau) ainsi que 5 trophées seront attribués :- le Talent espoir (par France Bleu Picardie),- le Talent de l'équipe (par le Courrier picard) ,- le nouveau Talent de l'exploit (par Wéo)- le Talent du sportif (par le Conseil Départemental)Pour chacun des Talents, le vote est soumis au grand public.Les prix seront remis lors d’une soirée prévue le 22 novembre à Mégacité Amiens, en présence de Marie-Amélie LE FUR et animée par Thierry ADAM, championne du monde d’athlétisme. Si vous souhaitez y participez, rendez vous sur le site du Conseil Départemental de la Somme