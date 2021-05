En baie de Somme, les services de conciergeries en plein boom : "les propriétaires sont plus tranquilles"

Depuis quelques mois, les conciergeries se développent de plus en plus en baie de Somme. Une activité en plein boom qui répond à une vraie demande des propriétaires et qui permet de s'adapter aux nouvelles pratiques des voyageurs.

À Saint-Valery-sur-Somme, Justine Fallet nous fait la visite d'une ancienne maison de pêcheur. Depuis la fenêtre, une vue imprenable sur la baie de Somme et les moutons de prés-salés. "Là, nous sommes dans le gîte d'une personne qui habite dans les environs, indique-t-elle. Elle a souhaité passer par la conciergerie pour être plus tranquille. On s'occupe donc des réservations, mais aussi des voyageurs, de l'entrée à la sortie des lieux."

C'est pour répondre à la demande croissante des loueurs que Justine Fallet a développé une conciergerie depuis quelques mois avec son compagnon. À l'origine, elle créait et gérait des sites internet de locations touristiques. "J'ai une agence de communication depuis 2016 et on avait souvent des demandes pour créer des sites de réservations. On a donc très vite vu qu'il y avait un vrai besoin. Avec ce service, on s'occupe de tout de A à Z, les propriétaires n'ont plus besoin de s'occuper de leur logement."

Des voyageurs en totale autonomie

De l'autre côté de la baie, au Crotoy, Thomas Leroy a lancé son agence en février. Ce jeune développeur informatique de métier mise sur le numérique pour se distinguer. "Nous, le gros avantage pour le voyageur, c'est qu'on lui envoie toutes les informations d'arrivée un jour avant sur son téléphone. Il peut donc venir à n'importe quelle heure. On peut très bien louer une nuit à 23h59 et arriver à 1h du matin. Si on n'a pas ce système, on perd la location un jour avant", explique-t-il.

Appartements, chambres d'hôtes, gîtes, au total le gérant de Hello Keys gère 22 logements dans tout le secteur de la baie de Somme. "Maintenant, le mode de consommation a vraiment changé dans la réservation. Les voyageurs ne viennent plus du samedi au samedi par exemple. C'est plutôt : deux nuits à Saint-Valery, deux nuits au Crotoy, deux nuits à Fort-Mahon... Ils bougent un peu partout. Et le problème pour les propriétaires qui sont à distance, c'est qu'ils ne peuvent pas venir tout le temps pour gérer des réservations sur deux nuits, alors que nous on peut le faire", affirme-t-il.



Sa société empoche 23% des revenus générés. En prime, Thomas Leroy propose un catalogue de prestations telles que des cours de yoga ou un chef à domicile. Des idées dans un secteur en pleine expansion. Aujourd'hui, une dizaine de logements sont sur le point de rejoindre son portefeuille.